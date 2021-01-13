Сколько гектаров леса было утрачено на планете за 30 лет

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. За 30 лет на планете было утрачено 420 миллионов гектаров леса, сообщает ООН.

"Если потерять леса, восстановить экосистему такой же, какой она была, будет уже невозможно. Биоразнообразие, этот сложный механизм, поддерживает жизнь на планете. Мы едим, пьем и дышим благодаря тому, что этот механизм работает", — заявил директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков.

По словам ученых, вырубка лесов ускоряет приближение климатического кризиса, который страшен засухой, ураганами, аномальной жарой, а также к концу века люди могут столкнуться со смешанными формами природных катастроф.

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Напомним, что Россия, Бразилия, Канада, США и Китай - пять стран, на которые приходится более половины оставшихся лесов в мире.