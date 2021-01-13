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Стала известна дата массовой вакцинации в России

© REUTERS / Martin Bureau
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Вице-премьер Татьяна Голикова объявила 18 января датой начала массовой вакцинации от коронавируса в России.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik.  Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса, пишет РИА Новости.

"Я прошу готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает. Необходимо выстроить соответствующий график так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила 18 января датой начала массовой вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

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Напомним, вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений

Теги:
Карантин, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия



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