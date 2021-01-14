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ФСИН собирается задержать Алексея Навального

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210114/15790273/FSIN-sobiraetsya-zaderzhat-Alekseya-Navalnogo.html

Задержать россиянина планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный, пишет РИА Новости.

"Навальный должен был являться в инспекцию не реже двух раз в месяц вплоть до 29 декабря 2020 года. Однако он не менее шести раз не явился на регистрацию. При этом УФСИН России по Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите" (Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23.09.2020 года Навальный А.А. был выписан из клиники", - говорится в сообщении.

Задержать россиянина планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".

Напомним, у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.

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В декабре СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на свои проекты, более 356 миллионов рублей Навальный потратил на личные цели.

Все обвинения Навальный отвергает как политически мотивированные.

Теги:
Задержание, Россия, Россия, Алексей Навальный



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