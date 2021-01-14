В СПбГУ поделились подробностями открытия филиала университета в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik, Мария Науменко. Узбекистан и Россия создадут рабочие группы, которые подготовят учредительные документы по открытию филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе вуза.

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Университет может начать прием первых узбекских студентов в 2021/2022 учебном году. В филиале планируется реализации образовательных программ в области страноведения и экономики зарубежных стран, филологии и биомедицины.

"Востребованность высшего образования среди узбекской молодежи очень высокая, кроме того сильны позиции русского языка, что в совокупности формирует очень большой спрос на российское высшее образование", - отметили в пресс-службе СПбГУ.

Занятия будут проводить на русском языке. В дальнейшем возможна также реализация программ на двух языках – русском и английском. Количество студентов будут определять ежегодно в рамках определения цифр приема по согласованию сторон.

Договоренность об открытии филиала СПбГУ была достигнута в 2020 году в ходе переговоров университета и Министерства высшего и среднего образования республики.

В настоящее время в Узбекистане работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.

Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в республике. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в российских вузах в 2019-м, превышало 30 тысяч. За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.