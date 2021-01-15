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Во Франции вводят новый локдаун

© AFP 2018 / Stefano Rellandini
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210115/15796328/Vo-Frantsii-vvodyat-novyy-lokdaun.html

Премьер-министр не исключил возможности введения режима полной самоизоляции в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. По всей территории Франции ввели новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает Euronews.

"С 16 января по всей стране как минимум две недели будет действовать комендантский час — с 18:00 до 6:00. С 18 января для въезда во Францию из государств, не входящих в Евросоюз, необходимо будет получить отрицательный результат теста на коронавирус. После пересечения границы тест нужно будет сдать повторно, а также провести неделю на карантине", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Жан Кастекс охарактеризовал ситуацию с COVID-19 как "находящуюся под контролем и в то же время нестабильную". Он не исключил возможности введения режима полной самоизоляции в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.

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Напомним, число заразившихся коронавирусом во Франции за весь период пандемии превысило 2,8 миллиона человек. Умерло более 69 тысяч заболевших. 

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Франция, Франция



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