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"Будет сложный год": Кудрин предрек третью волну коронавируса в России

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В скором времени начнется третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума, пишет РИА Новости.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, - это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", - сказал Кудрин.

"Это будет сложный год", - предупредил глава Счетной палаты. И правительству, по его словам, придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.

По его словам, год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом.

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При этом он подчеркнул, что власти РФ должны помнить и о решении давних проблем. 

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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