В Шотландии туристов будут завлекать пушистыми коровами

Пушистые коровы породы Хайленд — это визитная карточка Шотландии. Животные привлекают внимание своей необычайно длинной шерстью. Она может иметь разный окрас: черный, пятнистый, красный или желтоватый.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Шотландии придумали интересный способ привлекать туристов — с помощью местных высокогорных коров хайлендской породы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VisitScotland (@visitscotland)

Эти животные имеют длинные рога и длинную волнистую шерсть разной окраски.

"Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах. В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam", — рассказали в туристической компании Travel & Leisure.

Идея такая: пока пандемия и границы закрыты, на платформах соцсетей Visit Scotland в течение года будут выпускать видеоролики с коровами.

Их будут снимать сами фермеры, которые каждый день заботятся о своих пушистых любимцах. В видео их можно будет увидеть так близко, будто бы находишься совсем рядом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VisitScotland (@visitscotland)

Однако в реальности к коровам лучше не приближаться. Наблюдать за животными гостям посоветовали издалека.