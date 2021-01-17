В Шотландии туристов будут завлекать пушистыми коровами

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Шотландии придумали интересный способ привлекать туристов — с помощью местных высокогорных коров хайлендской породы.
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Эти животные имеют длинные рога и длинную волнистую шерсть разной окраски.
"Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах. В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam", — рассказали в туристической компании Travel & Leisure.
Идея такая: пока пандемия и границы закрыты, на платформах соцсетей Visit Scotland в течение года будут выпускать видеоролики с коровами.
Их будут снимать сами фермеры, которые каждый день заботятся о своих пушистых любимцах. В видео их можно будет увидеть так близко, будто бы находишься совсем рядом.
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Однако в реальности к коровам лучше не приближаться. Наблюдать за животными гостям посоветовали издалека.