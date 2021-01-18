В Башкирии вводят антиковидные паспорта

Владельцы антиковидных паспортов будут иметь преференции, в том числе скидки на различные услуги, заявил глава республики.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Жители Башкортостана будут получать антиковидные паспорта, сообщает местное телевидение.

Документ будут иметь те, кто переболел и имеет антитела, а также те, кто вакцинировался.

"Для чего это делается, во-первых, если наши жители 65+ находятся в режиме самоизоляции, а они переболели, у них антитела или они вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Во-вторых, это делается для стимулирования вакцинации среди населения. Паспорт можно будет получить на портале госуслуг", — отметил глава республики Радий Хабиров.

Владельцы антиковидных паспортов будут иметь преференции, в том числе скидки на различные услуги.

Напомним, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что вводить систему так называемых прививочных паспортов как одну из мер по предотвращению распространения COVID-19 абсолютно бессмысленно.

Прививочные паспорта при COVID: хорошо или бессмысленно — ответила биолог >>

По ее словам, человек, прошедший вакцинацию, спокойно может подхватить вирус, переболеть им в легкой форме или бессимптомно, но при этом стать разносчиком для окружающих.