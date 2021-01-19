В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

За последние сутки в стране было выявлено 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Врачи в Китае зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь", - говорится в информации.

За последние сутки в стране было выявлено 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.

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Среди новых случаев заражения 12 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, по три - в провинциях Чжэцзян и Гуандун, по одному - в провинциях Шаньси и Шэньси.

Напомним, с начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи скончались, вылечились более 82 тысяч человек.