Власти Китая разрешили въезд спецгруппе медиков для изучения COVID-19

Ученые прибудут в КНР 14 января, но приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Международные эксперты в области изучения происхождения новой коронавирусной инфекции в ближайшее время смогут начать работу в Ухане, передает DW.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), накануне китайские власти разрешили специальной группе медиков въезд на территорию страны. По предварительным данным, ученые прибудут в КНР 14 января, но приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Отмечается, что переговоры между ВОЗ и Пекином начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пятого января сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. По словам главы организации, двое из них к тому моменту уже отправились в страну и вынуждены были прервать командировку.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также возникшими сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Напомним, именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был обнаружен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента развивается опасная легочная болезнь COVID-19. Известно, что в настоящее время эта инфекция уже выявлена почти у 91 млн человек по всему миру.