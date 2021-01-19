Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия в США с политзаключенными

По словам председателя Госдумы, Вашингтону придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.

"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - сказал он в ходе выступления на открытии весенней сессии.

Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".

В начале января сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они стали штурмовать здание Капитолия, расположенное в Вашингтоне.

Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.

После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.