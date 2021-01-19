18:52 19 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Вячеслав Володин

Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия в США с политзаключенными

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210119/15819557/Volodin-sravnil-zaderzhannykh-pri-shturme-Kapitoliya-v-SShA-s-politzaklyuchennymi.html

По словам председателя Госдумы, Вашингтону придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.

© REUTERS / Stephanie Keith
Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото
18

"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - сказал он в ходе выступления на открытии весенней сессии.

Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".

В начале января сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они стали штурмовать здание Капитолия, расположенное в Вашингтоне.

Во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание конгресса, в рамках которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов.

После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Теги:
США, Дональд Трамп, Вячеслав Володин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
Дог-тест на СOVID: собак обучают находить зараженных коронавирусом по запаху
Человек собаке друг: в аэропорту Италии практикуют дог-тест на COVID
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться