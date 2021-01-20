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Пекин вводит 28-дневный локдаун для въезжающих в город

© AFP 2018 / GREG BAKER
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210120/15825931/Pekin-vvodit-28-dnevnyy-lokdaun-dlya-vezzhayuschikh-v-gorod.html

Местные власти ввели с 1 января новую модель "14+7+7", которая предполагает 14-дневный централизованный медицинский карантин, семь дней домашней самоизоляции, а также дополнительную неделю наблюдения за состоянием здоровья.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Пекине срок наблюдения за состоянием здоровья людей, въезжающих из-за рубежа, будет продлен до 28 дней. Эта мера предпринята с целью избежания нового завоза COVID-19, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на китайское информагентство "Синьхуа". 

© REUTERS / Tingshu Wang
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Местные власти ввели с 1 января новую модель "14+7+7", которая предполагает 14-дневный централизованный медицинский карантин, семь дней домашней самоизоляции, а также дополнительную неделю наблюдения за состоянием здоровья.

Отмечается, что лица, прибывающие из-за границы и намеревающиеся попасть в Пекин через другие города Китая, должны выждать 21 день, прежде чем им разрешат посетить столицу. После въезда в Пекин состояние их здоровья будет отслеживаться еще в течение семи дней.

На протяжении недельного меднаблюдения граждане смогут вести привычную жизнь, но при этом им рекомендовано избегать большого скопления людей и регулярно сообщать о своем самочувствии местным органам власти.

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Напомним: неизвестный ранее вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в Китае 17 ноября у 55-летнего жителя провинции Хубэй. Позже китайские медики начали ежедневно фиксировать от одного до пяти новых случаев заражения. Однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым видом коронавирусной инфекции. К тому времени уже было инфицировано более 180 человек.

Теги:
пандемия, самоизоляция, коронавирус, Пекин, Китай



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