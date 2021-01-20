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Большинство россиян выступило против введения COVID-паспортов

© Sputnik / Евгений Биятов
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Противники идеи отмечают, что решение выдавать "ковид-паспорт" можно назвать дискриминационным, поскольку информация о наличии антител в организм человека относится к врачебной тайне.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Почти 60 процентов россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для переболевших коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Подобную инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12 процентов респондентов. С ответом затруднились 29 процентов опрошенных", - говорится в информации.

Сторонников ковидных паспортов больше среди тех, кто уже привился от коронавируса. Противники идеи отмечают, что решение выдавать "ковид-паспорт" можно назвать дискриминационным, поскольку информация о наличии антител в организм человека относится к врачебной тайне.

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Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше десяти единиц, — в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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