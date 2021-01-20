Сколько сохраняется иммунитет у привитых "Спутником V" - ответ эксперта

В Центре анализируют иммунитет уже более девяти месяцев и могут сказать, что <иммунитет сохранился у всех в течение этого срока.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Иммунитет у привитых "Спутником V" сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, заявил замдиректора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов, пишет РИА Новости.

"У этого есть довольно понятное объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах, и есть проблема — у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — уточнил он.

По его словам, они анализируют иммунитет уже более девяти месяцев и могут сказать, что <иммунитет сохранился у всех в течение этого срока.

Напомним, "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".