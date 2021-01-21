В Москве снимают еще часть ограничений - что будет работать

Уже с завтрашнего дня возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также к обычному режиму вернутся колледжи.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня утвердил новые снятия ограничений в столице. Об этом он сообщил в своем блоге.

Власти города решили снять еще часть ограничений из-за того, что ситуация в Москве "внушает оптимизм".

С 22 января в столице:

— возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры;

— в два раза (до 50 процентов от вместимости) увеличится максимально допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах;

— с той же заполняемостью разрешат проводить другие развлекательные, спортивные, выставочные, просветительские массовые мероприятия со зрителями;

— отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков;

— к обычному режиму работы вернутся колледжи и спортивные школы, студентам разблокируют транспортные карты.

Тем не менее ряд ограничений пока останется: безопасный регламент работы общепита и развлекательных заведений, удаленка для 30% сотрудников московских компаний и домашний режим для москвичей старше 65 лет.

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Напомним, что в Москве выявили наименьшее с 1 октября число зараженных коронавирусом за сутки — 2 452. Общее число случаев COVID-19 в столице превысило 900 тысяч человек.