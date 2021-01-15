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В Москве могут смягчить ограничения для переболевших коронавирусом

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210115/15794849/V-Moskve-mogut-smyagchit-ogranicheniya-dlya-perebolevshikh-koronavirusom.html

Пока точно не известно, какие именно послабления будут доступны для перенесших COVID-19 москвичей.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти рассматривают возможность смягчения карантинных ограничений для граждан, уже переболевших коронавирусом. Об этом он рассказал телеканалу "Россия 24".

"Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая позволила бы им иметь определенные льготы в городской системе", - заявил он.

Пока точно не известно, какие именно послабления будут доступны для перенесших COVID-19 москвичей. Подробнее об этом Собянин обещал рассказать на следующей неделе. 

Также в интервью мэр столицы выразил надежду, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад через две-три недели, хотя позитивная динамика может наметиться уже к концу января.

В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 21 января >>

Напомним, в Москве за последние сутки выявили 5 893 заболевших COVID-19 — на полторы тысячи больше, чем накануне. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Сергей Собянин, Россия, Россия, Москва, Москва



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