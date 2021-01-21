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Если в схватке "сцепятся" российский Су-57 и американский F-35, кто победит?

© Sputnik / Андрей Катаев
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Между тем стоит отметить, что воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в XXI веке.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Американский журнал The National Interest оценил шансы российского истребителя Су-57 в воздушной дуэли с американским, как считают эксперты, аналогом — F-35. 

Пресс-служба Минобороны РФ
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Автор статьи Марк Эпископос отметил, что гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки.

Подобная "схватка", конечно, маловероятна в современных реалиях. 

Тем не менее если представить, что такой сценарий возможен, то, вероятно, F-35 постарался бы максимально избежать прямого столкновения с противником. 

В статье отмечается, что российский истребитель является усовершенствованной боевой машиной завоевания превосходства в воздухе и имеет соответствующие технические превосходства.

F-35, в свою очередь, является ударным истребителем. Его задача — с воздуха атаковать жизненно важные объекты или инфраструктуры.

То есть цели у двух истребителей разные, и F-35 в войне за превосходство в небе с большей долей вероятности проиграет. 

"По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли. – Прим. ред.), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57", — пишет The National Interest.

Журналист также назвал еще одну причину, почему столкновение между Су-57 и F-35 в воздухе маловероятно. 

Дело не только в том, что реалии войны в XXI веке изменились, но еще и в том, что подобный расклад подразумевал бы "катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией".

Теги:
ВС России, Минобороны РФ, США, Россия, Истребитель, F-35, Су-57



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