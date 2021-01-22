Китайцы восхитились российской ракетой, способной "стереть с лица земли" США

Отмечается, что одной ракеты "Сармат" вполне достаточно, чтобы уничтожить Францию, а десяток таких ракет может оставить на месте американского континента пепелище.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Китае восхитились мощью и потенциалом межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", находящейся на вооружении в ВС России.

Статью опубликовал китайский портал Sina.

Что известно об этой ракете: РС-28 "Сармат" весит около 100 тонн, способна поразить цель на расстоянии не менее 10 тысяч километров.

Кроме того, она может нести до 16 управляемых боеголовок, в том числе новейшие гиперзвуковые разработки.

Еще один важный момент: эта ракета также способна нести ядерные бомбы, что делает ее "самым ценным оружием России, обеспечивающим ядерное сдерживание НАТО".

Ее ударная сила и мощь настолько велики, что для того, чтобы ее перехватить, понадобится 500 ракет. Причем об этом заявили сами американские военные.

Стоимость одной такой ракеты "Сармат" превышает 70 миллиардов рублей.

"Она лучше преодолевает системы ПВО. Подобная сила заставила США прикусить язык. Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет", — говорится в материале.

РС-28 "Сармат" представлена в двух конфигурациях: одна версия нацелена на Штаты, другая — на Европу.

Эти версии отличаются друг от друга разной массой и дальностью стрельбы. При этом обе ракеты способны ядерные боеголовки с раздельным наведением.

"Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать", — говорится в статье.

Ранее журналисты американского издания The National Interest сравнили потенциалы российского истребителя Су-57 и американского F-35.

Издание пришло к выводу, что в случае, если между ними произойдет воздушная дуэль, то F-35 явно не останется в победителях.