В TikTok обнаружили уязвимость

Вся проблема в функции "Найти друзей" - именно с ее помощью возможно получить доступ ко всему, включая никнейм, фотографии и даже уникальный ID.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. В популярной соцсети TikTok обнаружили уязвимость, которая открывает доступ к данным профиля, сообщается на сайте компании Check Point Software Technologies.

Вся проблема в функции "Найти друзей" - именно с ее помощью возможно получить доступ ко всему, включая никнейм, фотографии и даже уникальный ID.

"Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к личным данным в профилях пользователей, в том числе к номеру телефона, привязанному к аккаунту, нику, уникальному ID пользователя, фотографии профиля, а также к некоторым настройкам, включая возможности скрыть профиль и управлять подписками. Полученную информацию злоумышленники могут использовать в преступных целях", - говорится в сообщении.

Чтобы пользователи соцсети могли не опасаться за свою личную информацию, на данный момент развернуто решение для устранения проблемы.

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