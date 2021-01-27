"Любовь должна быть взаимной": Путин об отношениях России с Европой

Российский лидер также охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире, сравнив ее с тридцатыми годами прошлого века.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Европа должны избавиться от фобий прошлого и "быть вместе".

"Отношения РФ и Европы сейчас не нормальны, нужно возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня. <...> РФ и Европа — абсолютно естественные партнеры в экономике и науке, но диалог должен быть честным, нужно избавиться от фобий прошлого", — подчеркнул Путин.

По его словам, Москва готова к налаживанию диалога, хочет и стремится к этому, однако "любовь должна быть взаимной".

Об этом глава государства заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе — причем впервые с 2009 года.

Путин также сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1930-ми: по его мнению, усилилось социальное расслоение, растет правый и левый радикализм, ожесточаются политические процессы в ведущих странах.

Между тем российский лидер отметил, что "взаимосвязь разных стран в решении текущих проблем может позволит вырасти их взаимному доверию".

"Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет", — добавил Путин.

Глава государства также остановился на одном из важнейших вызовов, с которыми столкнулась планета, — пандемия COVID-19.

По мнению Путина, борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной.

"Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", — пояснил президент.

Российский лидер убежден, что "сейчас важно сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире".