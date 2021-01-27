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"Борьба всех против всех": Путин предупредил о конце цивилизации

© Sputnik / Михаил Климентьев
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По мнению президента, неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин предупредил о крахе цивилизации и "борьбе всех против всех". Об этом он рассказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости.

"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации", — заявил он.

Также глава России упомянул, что ситуация может развиваться совершенно непредсказуемо, а поэтому - есть шанс, когда настанет "борьба всех против всех".

Напомним, президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Европа должны избавиться от фобий прошлого и "быть вместе".

"Любовь должна быть взаимной": Путин об отношениях России с Европой >>

По его словам, Москва готова к налаживанию диалога, хочет и стремится к этому, однако "любовь должна быть взаимной".

Теги:
мир, мир, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



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