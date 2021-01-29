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В вузах России возобновится очное обучение

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Узбекистан
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Возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В России возобновляется очное обучение в вузах, сообщает РИА Новости.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

"Возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе", - говорится в информации.

Также известно, что ректорам поручено обеспечить контроль за масочным режимом и создать условия для профилактики заражения, обработки рук, измерения температуры.

В случае роста заболеваемости в вузе должны быть готовы к возвращению к дистанционке.

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Напомним, в Узбекистане школы и вузы Узбекистана с 11 января вернулись к занятиям в традиционном формате. 

В результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.

Теги:
вузы, вуз, ВУЗ, Россия, Россия, пандемия, коронавирус, Карантин



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