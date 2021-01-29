В вузах России возобновится очное обучение

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В России возобновляется очное обучение в вузах, сообщает РИА Новости.
Приказ вступает в силу с 7 февраля.
"Возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе", - говорится в информации.
Также известно, что ректорам поручено обеспечить контроль за масочным режимом и создать условия для профилактики заражения, обработки рук, измерения температуры.
В случае роста заболеваемости в вузе должны быть готовы к возвращению к дистанционке.
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Напомним, в Узбекистане школы и вузы Узбекистана с 11 января вернулись к занятиям в традиционном формате.
В результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.