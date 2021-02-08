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53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

Что дальше? Билл Гейтс рассказал о новых угрозах человечеству

© Sputnik / Григорий Сысоев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210208/15960125/Chto-dalshe-Bill-Geyts-rasskazal-o-novykh-ugrozakh-chelovechestvu.html

Каждый год уровень смертности из-за изменений климата будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Мультимиллиардер Билл Гейтс снова поведал нам, чего ждать человечеству в будущем. Важные темы он обсудил в интервью Veritasium.

По мнению Гейтса, после коронавируса опасаться нужно только изменения климата и биотерроризма.

"Каждый год уровень смертности из-за изменений климата будет "даже больше", чем во время текущей пандемии", - говорит основатель Microsoft.

Напомним, ранее Билл Гейтс рассказал о риске совершенно новой пандемии, которая может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет.

Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии >>

По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии.

Теги:
мир, мир, катастрофа, климат, экология, эколог, Билл Гейтс



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