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Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201123/15461272/Bill-Geyts-predupredil-o-riske-novoy-pandemii.html

По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии через три года, а в лучшем случае - через 20 лет.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о риске совершенно новой пандемии, сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.

"Новая пандемия может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет", - заявил Гейтс в беседе с актрисой Рашидой Джонс.

По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии.

Однако в любом случае, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше — будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

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Напомним, ранее Билл Гейтс заявлял, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, США, США, Билл Гейтс



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