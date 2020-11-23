Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о риске совершенно новой пандемии, сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.
"Новая пандемия может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет", - заявил Гейтс в беседе с актрисой Рашидой Джонс.
По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии.
Однако в любом случае, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше — будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.
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Напомним, ранее Билл Гейтс заявлял, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее