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Сенат США признал импичмент Дональду Трампу конституционным

© REUTERS / Carlos Barria
В мире
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Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Сенат США проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской Конституции, сообщает The Washington Post.

"За выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца", - говорится в публикации.

Для того чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства.

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Сам Дональд Трамп не планирует выступать в ходе заседания сената, посвященного его импичменту.

Теги:
импичмент, Дональд Трамп, Дональд Трамп, США, США



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