Коронавирус мог появиться в Китае еще до объявления о вспышке - ВОЗ

Вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) засомневались в сроках начала пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

"Вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019-го, когда об этом было официально объявлено. Еще в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе", - говорится в публикации.

Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.

Расследование по COVID-19: какие важные улики нашли ученые в Ухане >>

Группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.