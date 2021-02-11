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Коронавирус мог появиться в Китае еще до объявления о вспышке - ВОЗ

© AP Photo / Ng Han Guan
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210211/15977220/Koronavirus-mog-poyavitsya-v-Kitae-esche-do-obyavleniya-o-vspyshke---VOZ.html

Вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) засомневались в сроках начала пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

"Вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019-го, когда об этом было официально объявлено. Еще в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе", - говорится в публикации.

Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.

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Группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.

Теги:
ВОЗ, пандемия, коронавирус



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