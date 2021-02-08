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Расследование по COVID-19: какие важные улики нашли ученые в Ухане

© REUTERS / Aly Song
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210208/15954942/Rassledovanie-po-COVID-19-kakie-vazhnye-uliki-nashli-uchenye-v-Ukhane.html

Ученые обнаружили ключевые подсказки для расследования, однако для окончательного вердикта понадобится еще много времени.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Расследование причин появления пандемии COVID-19 в Ухане идет полным ходом и уже сейчас в деле появились совершенно новые улики, сообщает Bloomberg.

Известно, что они касаются роли рынка морепродуктов в возникновении коронавируса: источником первых заражений мог быть именно уханьский рынок.

"Именно там ученые обнаружили ключевые подсказки для расследования, однако для окончательного вердикта понадобится еще много времени", - говорится в сообщении.

Рынки изучала группа из 14 человек вместе с китайскими экспертами. Они посетили "горячие точки", где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.

COVID мог распространиться на рынке в Ухане - эксперт ВОЗ >>

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли с миссией в Ухань в середине января, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19.

Теги:
Китай, Китай, пандемия, Карантин, коронавирус



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