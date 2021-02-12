В России изменятся коды при междугородних звонках

В скором времени при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", а для междугородних - "00".

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В России приняли решение отменить восьмерку для междугородних звонков с 2025 года, сообщает РИА Новости.

"В скором времени при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", а для междугородних - "00", - говорится в информации.

Данный проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи" в соответствии с постановлением правительства.

Напомним, ранее в России предложили исключить данные о геолокации мобильного телефона человека из-под действия нормы о тайне связи.

В России хотят вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи >>

Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать.