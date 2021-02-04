13:12 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Руки с мобильными телефонами

В России хотят вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

© Foto : pixabay.com / terimakasih0
В мире
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210204/15931238/V-Rossii-khotyat-vyvesti-geolokatsiyu-abonentov-iz-pod-tayny-svyazi.html

Это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина для доработки законодательства об оперативном поиске пропавших без вести.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В России предложили исключить данные о геолокации мобильного телефона человека из-под действия нормы о тайне связи, сообщил РИА Новости замминистра Минцифры Олег Иванов.

По его словам, это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина для доработки законодательства об оперативном поиске пропавших без вести.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать", — пояснил Иванов.

Также, по информации замминистра, данные поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.

Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт >>

Напомним, ранее стало известно, что если отключить геолокацию на телефоне, то время работы смартфона может вырасти, а также это поможет избавиться от нежелательной рекламы. 

Геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Если ее отключить, то персональные данные собираться не будут.

Теги:
мобильный оператор, мобильный телефон, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Что обсудили посол Узбекистана в РФ и министр ЕЭК Сергей Глазьев
В скором времени будет назначен представитель Узбекистана при ЕЭК
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться