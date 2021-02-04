В России хотят вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

Это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина для доработки законодательства об оперативном поиске пропавших без вести.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В России предложили исключить данные о геолокации мобильного телефона человека из-под действия нормы о тайне связи, сообщил РИА Новости замминистра Минцифры Олег Иванов.

По его словам, это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина для доработки законодательства об оперативном поиске пропавших без вести.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать", — пояснил Иванов.

Также, по информации замминистра, данные поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.

Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт >>

Напомним, ранее стало известно, что если отключить геолокацию на телефоне, то время работы смартфона может вырасти, а также это поможет избавиться от нежелательной рекламы.

Геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Если ее отключить, то персональные данные собираться не будут.