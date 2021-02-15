Тайна раскрыта: в ВОЗ выяснили, как возник коронавирус

Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Наконец разгадка ясна: коронавирус мог быть распространен летучими мышами на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, заявил член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times.

"От летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты", - говорится в сообщении.

Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии.

Коронавирус мог появиться в Китае еще до объявления о вспышке - ВОЗ >>

Также известно, что приехавшие в Китай для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса, не смогли изучить личные данные пациентов, так как это конфиденциальная информация и пользоваться ей запрещено китайским законодательством. Помимо этого, многие выздоровевшие после COVID-19 отказались от встречи с представителями организации.