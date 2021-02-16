Новый и более опасный штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

Новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций", что делает вирус более устойчивым к антителам.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Еще один новый штамм коронавируса выявлен в Великобритании и других странах, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

"В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12, в США и Франции - семь и пять, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании", - говорится в информации.

Разновидность COVID-19 получила название B1525. Новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций", что делает вирус более устойчивым к антителам.

Первый случай "британского" штамма коронавируса зафиксирован в Германии >>

Напомним, власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса 14 декабря. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заразнее. В результате свыше 20 стран срочно закрыли сообщение с Соединенным Королевством. Первым о приостановлении перелетов в Британию заявило правительство Нидерландов.