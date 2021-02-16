Билл Гейтс вложит $2 млрд в борьбу с изменением климата

По мнению Гейтса, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата как минимум в пять раз.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс собирается в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата, об этом он заявил в своем новом интервью.

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По его мнению, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата как минимум в пять раз.

"Важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций. Мы должны изменить экономику такими темпами, которых никогда раньше не было", — заявил он.

Напомним, ранее Билл Гейтс уже говорил, что после коронавируса опасаться нужно только изменения климата и биотерроризма.

Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за изменений климата будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.