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Билл Гейтс. Архивное фото

Билл Гейтс вложит $2 млрд в борьбу с изменением климата

© Flickr / The Henry Ford
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210216/16009890/Bill-Geyts-vlozhit-2-mlrd-v-borbu-s-izmeneniem-klimata.html

По мнению Гейтса, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата как минимум в пять раз.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс собирается в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата, об этом он заявил в своем новом интервью.

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По его мнению, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата как минимум в пять раз.

"Важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций. Мы должны изменить экономику такими темпами, которых никогда раньше не было", — заявил он.

Напомним, ранее Билл Гейтс уже говорил, что после коронавируса опасаться нужно только изменения климата и биотерроризма.

Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за изменений климата будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

Теги:
мир, мир, экология, природа, климат, Билл Гейтс



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