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Взрыв в Стамбуле

Из Узбекистана в Турцию возвращены приверженцы организации FETÖ*

REUTERS/Murad Sezer
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Sputnik Узбекистан
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Турецкие спецслужбы возвратили на родину двух членов движения Гюлена - Гюрбуза Севилая и Тамера Авджи. Они подозреваются к причастности

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Турецкие спецслужбы возвратили двух членов FETÖ* Гюрбуза Севилая и Тамера Авджи из Узбекистана на родину, передает новостное агентство Anadolu.

Руки в наручниках
© Sputnik / Сергей Венявский
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Как сообщают местные СМИ, Севилай, работавший в сфере оборонной промышленности, нанял в свою компанию ранее уволенных с государственной службы после неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года высокопоставленных членов FETÖ*.

По предварительным данным, в 2019 году он отбыл в северный Ирак, чтобы снабдить рабочую партию Курдистана (РПК) ракетами, радиолокационными и противодронными системами, а также униформой.

Также злоумышленник незаконно прибыл в Сирию и посетил спецобъекты в Хасеке, где боевики производили и разрабатывали оружие, боеприпасы и транспортные средства. Кроме того, он встретился с их лидерами, в том числе с Ферхатом Абди Сахином, также известного как Мазлум Кобани.

"Севилай подозревается в оказании финансовой помощи членам FETÖ* в Узбекистане и открытии фирм в Кыргызстане и Украине с помощью членов группировки, проникших в государственные учреждения этих стран", - уточняют в агентстве.

Тамер Авджи также обвиняется в причастности к террористической группировке. Его подозревают в вербовке студентов в ряды FETÖ*. Помимо этого, он занимал руководящие посты в компаниях, принадлежащих данной организации.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Гражданин Узбекистана, разыскиваемый за причастность к ИГ*, задержан в Турции

Для справки: группа военнослужащих Турции, состоящих в движении Гюлена (FETÖ*), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель, руководитель движения, проживающий в штате Пенсильвания (США). Турция добивается от США его экстрадиции.

* FETÖ - запрещенная в Турции террористическая организация.

Теги:
Узбекистан, Террористы, спецслужбы, Турция



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