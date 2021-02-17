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Пульт от телевизора

Япония расскажет о туристическом потенциале Узбекистана

Unsplash / Jonas Leupe
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210217/16024702/Yaponiya-rasskazhet-o-turisticheskom-potentsiale-Uzbekistana.html

Анонс телепередачи о республике уже стал популярной темой для обсуждений среди японских путешественников. 

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На японском телеканале NHK 18 февраля выйдет в эфир популярная передача "В мире так много удивительного", в рамках которой будет рассказано о достопримечательностях Узбекистана. Об этом сообщают в Узбектуризме.

По информации ведомства, главная тема программы - "Восхитительный шелковый путь: фокус на Узбекистан". 

Как отмечают в госструктуре, анонс телепередачи об Узбекистане уже стал популярной темой для обсуждений среди японских путешественников. 

Телевизионный пульт
© CC0 / pixabay.com
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Ожидается, что демонстрация туристического потенциала Узбекистана в этой телепрограмме повысит интерес японцев к посещению страны.

Напомним: в августе 2019-го израильский международный телеканал i24NEWS заявил, что подготовит специальный репортаж о культурно-историческом и туристическом потенциале Узбекистана. В видеосюжете планировалось представить информацию об опыте республики в поддержании межнационального и межконфессионального согласия, продвижении ценностей просвещенного ислама.

Теги:
Япония, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Узбекистан



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