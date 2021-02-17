Япония расскажет о туристическом потенциале Узбекистана

Анонс телепередачи о республике уже стал популярной темой для обсуждений среди японских путешественников.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На японском телеканале NHK 18 февраля выйдет в эфир популярная передача "В мире так много удивительного", в рамках которой будет рассказано о достопримечательностях Узбекистана. Об этом сообщают в Узбектуризме.

По информации ведомства, главная тема программы - "Восхитительный шелковый путь: фокус на Узбекистан".

Как отмечают в госструктуре, анонс телепередачи об Узбекистане уже стал популярной темой для обсуждений среди японских путешественников.

Ожидается, что демонстрация туристического потенциала Узбекистана в этой телепрограмме повысит интерес японцев к посещению страны.

Напомним: в августе 2019-го израильский международный телеканал i24NEWS заявил, что подготовит специальный репортаж о культурно-историческом и туристическом потенциале Узбекистана. В видеосюжете планировалось представить информацию об опыте республики в поддержании межнационального и межконфессионального согласия, продвижении ценностей просвещенного ислама.