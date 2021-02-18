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Вакцинация от коронавируса

В России разработали назальную форму "Спутник V"

© Sputnik / Илья Наймушин
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210218/16031011/V-Rossii-razrabotalinazalnuyu-formu-Sputnik-V.html

Известно, что препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная защита.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В России разработали назальную форму "Спутник V", пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

"Это лекарство будет формировать иммунитет от коронавируса в зоне носоглотки", - говорится в публикации.

Препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная защита. В Москве проведут клинические испытания.

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Напомним, что "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.

Сегодня применение препарата одобрили в 20 странах, среди которых — Беларусь, Сербия, Туркменистан, Венгрия, Иран, ОАЭ, Армения, Мексика, Ливан, Мьянма. 

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Россия, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



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