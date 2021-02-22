В корпорации Boeing рекомендовали приостановить полеты лайнеров 777

Такое решение было предпринято в связи с началом расследования по делу о возгорании двигателя Pratt & Whitney PW 4000 в США во время рейса 328 United Airlines.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Руководство компании Boeing рекомендовало всем авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Об этом сообщает пресс-служба американской корпорации.

Один из наших лучших самолетов: руководство МАУ о крушении Boeing-737 — видео >>

Такое решение было предпринято в связи с началом расследования по делу о возгорании подобного агрегата в США во время рейса 328 United Airlines.

"На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки", - информируется в релизе.

Напомним: инцидент с пассажирским Boeing 777 произошел накануне. Во время вылета лайнера из Денвера, штат Колорадо, у него загорелся и отказал один из двигателей. Гигантские обломки устройства упали в жилом районе города Брумфилд. После ЧП самолет вернули в аэропорт вылета, где пассажиров ждала бригада спасателей.