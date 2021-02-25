Почему перепады давления могут привести к нарушениям сна

Людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, во время резких изменений погоды им лучше ограничить физическую и умственную активность, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

По его словам, несмотря на то что продолжительность жизни существенно возросла благодаря успехам современной медицины, адаптационные возможности, максимальные в молодом возрасте у тех, кто не имеет вредных привычек, к 60-65 годам начинают угасать, этому также способствуют перенесенные инфекционные и хронические заболевания. Все это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.

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По словам эксперта, в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах (красных кровяных тельцах) падет, и они отдают тканям существенно меньше кислорода.

"Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна... Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна", - отметил Гурфинкель.

Людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.