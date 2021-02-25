15:06 25 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Мужчина смотрит в окно

Почему перепады давления могут привести к нарушениям сна

© CC0 / Unsplash / Andrik Langfield
В мире
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/19/15478037.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210225/16070529/Pochemu-perepady-davleniya-mogut-privesti-k-narusheniyam-sna.html

Людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, во время резких изменений погоды им лучше ограничить физическую и умственную активность, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

По его словам, несмотря на то что продолжительность жизни существенно возросла благодаря успехам современной медицины, адаптационные возможности, максимальные в молодом возрасте у тех, кто не имеет вредных привычек, к 60-65 годам начинают угасать, этому также способствуют перенесенные инфекционные и хронические заболевания. Все это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.

Скачущее давление и забывчивость — врач назвал 6 ранних признаков деменции >>

По словам эксперта, в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах (красных кровяных тельцах) падет, и они отдают тканям существенно меньше кислорода.

"Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна... Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна", - отметил Гурфинкель.

Людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

Теги:
врачи, врач, погода, здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана — что они обсудили?
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться