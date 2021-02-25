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Когда ждать третью волну коронавируса - ответ инфекциониста

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210225/16071178/Kogda-zhdat-tretyu-volnu-koronavirusa---otvet-infektsionista.html

По мнению экспертов, рост заболеваемости может начаться уже весной, а летом произойдет резкий спад.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Будет ли все-таки третья волна коронавируса и когда она может начаться? Об этом рассказал РБК врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

По его мнению, уже весной может произойти подъем заболеваемости.

"Причиной этому станет приход в страну "британского" штамма коронавирусной инфекции, а также отсутствие полноценной иммунной прослойки у населения. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", — пояснил Тимаков.

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в интервью порталу предположил, что уже летом число новых случаев заболевания снизится, а вот рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.

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Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность.

Теги:
Россия, Россия, пандемия, Карантин, коронавирус



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