ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за нового ролика

В сюжете "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, были установлены признаки нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка.

Согласно данным ведомства, в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, были установлены признаки нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам.

Как отмечает регулятор, в клипе исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту Альфа-банка, называет финансовую организацию лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения. Также в сюжете не указана организационно-правовая форма банка.

По мнению ФАС, образ девушек в рекламе, противоречит реальному образу сотрудников банка. В клипе он представлен вызывающим и непристойным. В частности, вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, подчеркнули в ведомстве.

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В антимонопольной службе объяснили, что ответственность за нарушение закона понесет не только артист, как рекламораспространитель, но и Альфа-банк, как рекламодатель.

Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.