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Евросоюз введет COVID-паспорта

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Узбекистан
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Такие сертификаты станут основанием для поездок внутри Евросоюза, а также для въезда на его территорию из третьих стран.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести электронные сертификаты вакцинации, сообщает РИА Новости.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу.

"Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", — добавила она.

По словам Меркель, такие сертификаты станут основанием для поездок внутри Евросоюза, а также для въезда на его территорию из третьих стран.

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Также главы европейских государств и правительств отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам вводить "ковид-паспорта", которые будут использоваться при международных поездках. Все дело в том, что прививочные кампании еще не приняли массового характера, к тому же неизвестно, как именно вакцины влияют на распространение COVID-19.

Теги:
Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, пандемия, коронавирус



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