В Туркменистане появится праздник алабая

Такое решение Бердымухамедов принял в целях "приумножения мировой славы туркменского алабая", а также для развития собаководства в стране.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Туркменистане по решению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, учредили праздник алабая, сообщают местные СМИ.

Его будут отмечать вместе с Национальным праздником туркменского скакуна - последнее воскресенье апреля.

Такое решение Бердымухамедов принял в целях "приумножения мировой славы туркменского алабая", а также для развития собаководства в стране.

Золотой памятник алабаю открыли в Ашхабаде — фото >>

В ноябре президент Туркменистана открыл в западной части Ашхабада золотой памятник алабаю. Общая высота памятника составляет 15 метров: шесть из них — это фигура собаки.

Также Бердымухамедов выпустил книгу об алабаях и презентовал песню на собственные стихи об этих животных.

Напомним, в Туркменистане алабай (чистокровная среднеазиатская овчарка) считается национальным достоянием. Без официального разрешения вывозить таких собак из страны запрещено.