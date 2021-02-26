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Собака породы алабай (среднеазиатская овчарка)

В Туркменистане появится праздник алабая

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210226/16079108/V-Turkmenistane-poyavitsya-prazdnik-alabaya.html

Такое решение Бердымухамедов принял в целях "приумножения мировой славы туркменского алабая", а также для развития собаководства в стране. 

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Туркменистане по решению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, учредили праздник алабая, сообщают местные СМИ.

Его будут отмечать вместе с Национальным праздником туркменского скакуна - последнее воскресенье апреля.

Такое решение Бердымухамедов принял в целях "приумножения мировой славы туркменского алабая", а также для развития собаководства в стране. 

Золотой памятник алабаю открыли в Ашхабаде — фото >>

В ноябре президент Туркменистана открыл в западной части Ашхабада золотой памятник алабаю. Общая высота памятника составляет 15 метров: шесть из них — это фигура собаки.

Также Бердымухамедов выпустил книгу об алабаях и презентовал песню на собственные стихи об этих животных.

Напомним, в Туркменистане алабай (чистокровная среднеазиатская овчарка) считается национальным достоянием. Без официального разрешения вывозить таких собак из страны запрещено.

Теги:
праздник, алабай, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, собаководы, собака, собака, собаки



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