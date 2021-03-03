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Во Вьетнаме мужчина спас сорвавшуюся с балкона малышку — видео

Vietnam Times
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В момент падения девочки Нгуен потерял равновесие. Несмотря на это, он быстро выдвинулся вперед и вытянул руки, чтобы подхватить ее.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В столице Вьетнама Ханое 31-летний водитель службы доставки спас девочку, которая сорвалась с балкона 12-го этажа, передает газета Vietnam Times. 

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Женщина в окне, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Шестилетний мальчик спас вылетевшего из окна ребенка
Молодого человека, совершившего героический поступок, зовут Нгуен Нгок Манх. Он находился в машине, когда услышал плач ребенка и женские крики. Выйдя из салона автомобиля, шофер увидел, что ребенок находится за перилами балкона на высоте около 50 м. Мужчина забрался повыше, в надежде подхватить малышку, если она упадет.

В момент падения девочки Нгуен потерял равновесие. Несмотря на это, он быстро выдвинулся вперед и вытянул руки, чтобы подхватить ее.

Отмечается, что сотрудник доставки рухнул на крышу с такой мощью, что оставил на ней вмятину.  

"К счастью, ребенок упал мне на колени. Я поспешно обнял ее, потом увидел кровь, текущую из ее рта, я был очень напуган", — рассказал Нгуен.

Согласно отчету медиков, у пострадавшей сломаны руки и нога. Врачи оценили ее состояние как стабильное. У парня зафиксировали растяжение связок.

В социальных сетях 31-летнего юношу назвали настоящим героем. За смелый поступок ему выразил благодарность премьер-министр страны. Он предложил наградить мужчину.

Теги:
девочка, водитель, мужчина, ребенок, спасение



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