https://uz.sputniknews.ru/20210227/V-Rossii-reshili-uprostit-sdachu-vypusknykh-ekzamenov-v-2021-godu-16089579.html
В России решили упростить сдачу выпускных экзаменов в 2021 году
В России решили упростить сдачу выпускных экзаменов в 2021 году
Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам... 27.02.2021, Sputnik Узбекистан
2021-02-27T18:20+0500
2021-02-27T18:20+0500
2021-03-01T12:01+0500
экзамен
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Из-за коронавируса в этом году выпускники российских школ пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин. Такой шаг предпринят для минимизации рисков распространения новой инфекции.Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам: русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.Выпускников же, которые собираются поступать в вузы, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им хватит результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.Напомним, в конце прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что в России досрочный Основной государственный экзамен в 2021 году будет отменен, в основные сроки он пройдет только по русскому языку и математике. Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен. Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.
/20201127/V-Rossii-predlozhili-prodlit-mery-iz-za-COVID-19-v-shkolakh-do-2022-goda-15492232.html
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экзамен, выпускник, школа, россия
В России решили упростить сдачу выпускных экзаменов в 2021 году
18:20 27.02.2021 (обновлено: 12:01 01.03.2021)
Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам: русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Из-за коронавируса в этом году выпускники российских школ пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в упрощенном виде, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Кабмин. Такой шаг предпринят для минимизации рисков распространения новой инфекции.
В частности, учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по двум предметам: русскому языку и математике.
Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам: русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.
Выпускников же, которые собираются поступать в вузы, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им хватит результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.
Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.
Этим же постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.
Напомним, в конце прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял
о том, что в России досрочный Основной государственный экзамен в 2021 году будет отменен, в основные сроки он пройдет только по русскому языку и математике.
Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен. Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.