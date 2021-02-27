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В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников
В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников
Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг. 27.02.2021, Sputnik Узбекистан
2021-02-27T17:04+0500
2021-02-27T17:04+0500
южная корея
узбекистан
строительство
дошкольное образование
министерство дошкольного образования
общество
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин встретилась с главой представительства KOICA в Узбекистане госпожой Пак Сунджин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МДО. Говорили о строительстве в 2022 году в Ташкенте Центра переподготовки и обучения кадров, а также создании на его базе государственного ДОО.Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада &gt;&gt;Комплексный центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями. Помимо этого, в Центре будут разрабатываться инновационные методики обучения, пособия и учебные материалы для ДОО.
/20201124/V-Uzbekistane-za-detskiy-sad-teper-mozhno-platit-udalenno-15472079.html
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южная корея, узбекистан, строительство, дошкольное образование, министерство дошкольного образования, в узбекистане

В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников

17:04 27.02.2021
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© Пресс-служба МДО УзбекистанаВ Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников
В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2021
© Пресс-служба МДО Узбекистана
Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин встретилась с главой представительства KOICA в Узбекистане госпожой Пак Сунджин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МДО.
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Говорили о строительстве в 2022 году в Ташкенте Центра переподготовки и обучения кадров, а также создании на его базе государственного ДОО.
Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.
В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада >>
Комплексный центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями.
"Мы хотим привлечь больше родителей в дошкольное образование. Во время пандемии, когда дети временно не посещали ДОО, стало ясно и понятно, что родители должны тоже получать навыки обучения и воспитания для дальнейшего развития ребенка. Данный Центр будет инновационно-цифровым кластером и одним из лучших проектов дошкольного образования", - отметила Агриппина Шин.
Помимо этого, в Центре будут разрабатываться инновационные методики обучения, пособия и учебные материалы для ДОО.
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