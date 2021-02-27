https://uz.sputniknews.ru/20210227/V-Tashkente-postroyat-Tsentr-obucheniya-dlya-roditeley-doshkolnikov-16089353.html

В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников

В Ташкенте построят Центр обучения для родителей дошкольников

Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг. 27.02.2021, Sputnik Узбекистан

2021-02-27T17:04+0500

2021-02-27T17:04+0500

2021-02-27T17:04+0500

южная корея

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строительство

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в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин встретилась с главой представительства KOICA в Узбекистане госпожой Пак Сунджин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МДО. Говорили о строительстве в 2022 году в Ташкенте Центра переподготовки и обучения кадров, а также создании на его базе государственного ДОО.Проект планируют реализовать за счет гранта Республики Корея в размере 11 млн долларов США в период 2021- 2026 гг.В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада >>Комплексный центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями. Помимо этого, в Центре будут разрабатываться инновационные методики обучения, пособия и учебные материалы для ДОО.

/20201124/V-Uzbekistane-za-detskiy-sad-teper-mozhno-platit-udalenno-15472079.html

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южная корея, узбекистан, строительство, дошкольное образование, министерство дошкольного образования, в узбекистане