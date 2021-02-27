Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210227/V-Uzbekistane-resheno-perestroit-zdaniya-sudov--16088831.html
В Узбекистане решено перестроить здания судов
В Узбекистане решено перестроить здания судов
До 2025 года планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся —  реконструировать - так постановило правительство. 27.02.2021, Sputnik Узбекистан
2021-02-27T14:32+0500
2021-02-27T14:32+0500
узбекистан
строительство
суд
в узбекистане
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16088831.jpg?160449331614418329
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило построить и реконструировать здания и комнаты судов. С этой целью была принята специальная программа, рассчитанная на период с 2021 по 2025 годы.Инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента определены заказчиками объектов, указанных в Программе.Напомним, в январе президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов".В соответствии с ним, с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.
/20190226/V-Uzbekistane-startovala-programma-po-sudebno-pravovoy-reforme-10921502.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
узбекистан, строительство, суд, в узбекистане

В Узбекистане решено перестроить здания судов

14:32 27.02.2021
215
© Sputnik / Алексей Панов / Перейти в фотобанкСимвол правосудия
Символ правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2021
© Sputnik / Алексей Панов
/
Перейти в фотобанк
До 2025 года планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся —  реконструировать - так постановило правительство.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило построить и реконструировать здания и комнаты судов. С этой целью была принята специальная программа, рассчитанная на период с 2021 по 2025 годы.
В соответствии с документом, за это время планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся —  реконструировать.
Инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента определены заказчиками объектов, указанных в Программе.
Символы закона и правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2019
В Узбекистане стартовала программа по судебно-правовой реформе
26 Февраля 2019, 21:00
0
Напомним, в январе президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов".
В соответствии с ним, с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте