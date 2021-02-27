https://uz.sputniknews.ru/20210227/V-Uzbekistane-resheno-perestroit-zdaniya-sudov--16088831.html

В Узбекистане решено перестроить здания судов

В Узбекистане решено перестроить здания судов

До 2025 года планируется построить 31 новое здание суда, а 107 имеющихся — реконструировать - так постановило правительство. 27.02.2021, Sputnik Узбекистан

2021-02-27T14:32+0500

2021-02-27T14:32+0500

2021-02-27T14:32+0500

узбекистан

строительство

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общество

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило построить и реконструировать здания и комнаты судов. С этой целью была принята специальная программа, рассчитанная на период с 2021 по 2025 годы.Инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента определены заказчиками объектов, указанных в Программе.Напомним, в январе президент подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов".В соответствии с ним, с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.

/20190226/V-Uzbekistane-startovala-programma-po-sudebno-pravovoy-reforme-10921502.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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