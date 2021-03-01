https://uz.sputniknews.ru/20210301/Eks-prezidenta-Frantsii-Nikolya-Sarkozi-prigovorili-k-3-godam-tyurmy-16101967.html

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы

Финансовая прокуратура требовала приговорить политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-01T18:51+0500

2021-03-01T18:51+0500

2021-03-02T14:12+0500

коррупция

приговор

тюрьма

николя саркози

франция

в мире

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.Во Франции начали предварительное расследование против Николя Саркози >>При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

коррупция, приговор, тюрьма, николя саркози, франция