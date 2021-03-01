ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.Во Франции начали предварительное расследование против Николя Саркози >>При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
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коррупция, приговор, тюрьма, николя саркози, франция
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы
Финансовая прокуратура требовала приговорить политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Экс-глава пятой республики приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.
При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.