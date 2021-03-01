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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы
Финансовая прокуратура требовала приговорить политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-01T18:51+0500
2021-03-02T14:12+0500
коррупция
приговор
тюрьма
николя саркози
франция
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.Во Франции начали предварительное расследование против Николя Саркози &gt;&gt;При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
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коррупция, приговор, тюрьма, николя саркози, франция

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 3 годам тюрьмы

18:51 01.03.2021 (обновлено: 14:12 02.03.2021)
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© Kenzo TRIBOUILLARD / AFPБывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
© Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
Финансовая прокуратура требовала приговорить политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Париже завершилось громкое судебное разбирательство. Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Экс-глава пятой республики приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно. 
Так называемое "дело о прослушке", которое относится к 2014 году, стартовало в конце ноября и завершилось в начале декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.
Во Франции начали предварительное расследование против Николя Саркози >>
При этом, Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
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