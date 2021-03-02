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https://uz.sputniknews.ru/20210302/V-Syrdarinskoy-oblasti-zapustyat-tekstilnye-proizvodstva-na-818-mlrd-sumov-16110212.html
В Сырдарьинской области запустят текстильные производства на 818 млрд сумов
В Сырдарьинской области запустят текстильные производства на 818 млрд сумов
В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия... 02.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-02T14:26+0500
2021-03-02T18:10+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
президент
сырдарьинская область
инвестиции
экономика
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, которые планируется реализовать в Сырдарьинской области. Детали презентации озвучили в пресс-службе президента.Планируется также осуществить 16 проектов по изготовлению стройматериалов: будет запущено производство кафеля в городе Янгиере, газоблоков в Сайхунабадском районе, гипсокартона в Хавастском районе. Эти предприятия намечено ввести в строй в этом году, обеспечив работой около 2 тысяч человек.Запустят в эксплуатацию и 51 производство, предусматривающее переработку плодоовощной продукции, выращивание и экспорт маша, будет организован рыбоводческий кластер. Трудоустроят около 3,5 тысячи человек.Перспективными признаны 9 фармацевтических проектов. Предприятия, организуемые в Гулистанском и Сырдарьинском районах, будут производить инфузионные растворы, таблетки и предметы медицинского назначения.Особое внимание глава государства уделил проекту создания промышленной зоны "Гуджарат" в Мирзаабадском районе. В совместном узбекистано-индийском комплексе намечено организовать 8 проектов по производству оборудования для капельного орошения и теплиц, агрегатов сельскохозяйственной техники, мини-техники, пластмассовых изделий, трикотажа и продуктов питания. Появится возможность экспортировать товары на 25 миллионов долларов в год.Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году &gt;&gt;В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия начнут работать в 2021-2023 годах.Глава государства отметил необходимость развития логистики и расширения партнерства с соседними государствами, используя близость Сырдарьинской области к Ташкенту и развитость железнодорожной инфраструктуры.
/20200122/-Eksporteram-plodoovoschnoy-produktsii-predostavyat-subsidii-na-obuchenie-i-marketing-13283253.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, президент, сырдарьинская область, инвестиции, в узбекистане

В Сырдарьинской области запустят текстильные производства на 818 млрд сумов

14:26 02.03.2021 (обновлено: 18:10 02.03.2021)
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© Sputnik / Мария Науменко Текстильная фабрика в Муйнаке, которая стала местом работы для 700 человек
 Текстильная фабрика в Муйнаке, которая стала местом работы для 700 человек - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
© Sputnik / Мария Науменко
В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия начнут работать в 2021-2023 годах.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, которые планируется реализовать в Сырдарьинской области. Детали презентации озвучили в пресс-службе президента.
В регионе создадут производства текстильной сферы на общую сумму около 818 млрд сумов. На 29 проектах будет трудоустроено более 6,6 тысячи специалистов и рабочих.
Планируется также осуществить 16 проектов по изготовлению стройматериалов: будет запущено производство кафеля в городе Янгиере, газоблоков в Сайхунабадском районе, гипсокартона в Хавастском районе. Эти предприятия намечено ввести в строй в этом году, обеспечив работой около 2 тысяч человек.
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Экспортерам плодоовощной продукции предоставят субсидии на обучение и маркетинг
22 Января 2020, 21:19
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Запустят в эксплуатацию и 51 производство, предусматривающее переработку плодоовощной продукции, выращивание и экспорт маша, будет организован рыбоводческий кластер. Трудоустроят около 3,5 тысячи человек.
Перспективными признаны 9 фармацевтических проектов. Предприятия, организуемые в Гулистанском и Сырдарьинском районах, будут производить инфузионные растворы, таблетки и предметы медицинского назначения.
Особое внимание глава государства уделил проекту создания промышленной зоны "Гуджарат" в Мирзаабадском районе. В совместном узбекистано-индийском комплексе намечено организовать 8 проектов по производству оборудования для капельного орошения и теплиц, агрегатов сельскохозяйственной техники, мини-техники, пластмассовых изделий, трикотажа и продуктов питания. Появится возможность экспортировать товары на 25 миллионов долларов в год.
Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году >>
В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли, планируется привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия начнут работать в 2021-2023 годах.
Глава государства отметил необходимость развития логистики и расширения партнерства с соседними государствами, используя близость Сырдарьинской области к Ташкенту и развитость железнодорожной инфраструктуры.
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