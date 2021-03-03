https://uz.sputniknews.ru/20210303/Pod-Samarkandom-raskhitili-krupnuyu-summu-pri-stroitelstve-zdaniya-SES-16116476.html

Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

Строители использовали стандартную схему с включением в счет-фактуры невыполненных работ. Таким образом им удалось присвоить порядка 300 млн сумов. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-03T12:41+0500

2021-03-03T12:41+0500

2021-03-03T12:42+0500

строительство

хищение

общество

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана (Хищение путем присвоения или растраты)Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.

/20210205/Pod-predlogom-remonta-shkoly-v-Karakalpakstane-raskhitili-byudzhetnye-sredstva-15945061.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

строительство, хищение, в узбекистане