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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210303/Pod-Samarkandom-raskhitili-krupnuyu-summu-pri-stroitelstve-zdaniya-SES-16116476.html
Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС
Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС
Строители использовали стандартную схему с включением в счет-фактуры невыполненных работ. Таким образом им удалось присвоить порядка 300 млн сумов. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-03T12:41+0500
2021-03-03T12:42+0500
строительство
хищение
общество
в узбекистане
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16116476.jpg?80293341614757325
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана (Хищение путем присвоения или растраты)Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.
/20210205/Pod-predlogom-remonta-shkoly-v-Karakalpakstane-raskhitili-byudzhetnye-sredstva-15945061.html
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строительство, хищение, в узбекистане

Под Самаркандом расхитили крупную сумму при строительстве здания СЭС

12:41 03.03.2021 (обновлено: 12:42 03.03.2021)
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© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабочие на строительстве жилого комплекса "Заречный" в Великом Новгороде.
Рабочие на строительстве жилого комплекса Заречный в Великом Новгороде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
Строители использовали стандартную схему с включением в счет-фактуры невыполненных работ. Таким образом им удалось присвоить порядка 300 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хищение в особо крупных размерах произошло в Кошрабадском районе, сообщает телерадиокомпания STV со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Правоохранители выявили материальный ущерб в размере 281,2 млн сумов, возникший при строительстве здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 
Как показала доследственная проверка, средства, выделенные из госбюджета, присвоили руководитель и должностные лица некоего ООО «О.С.». Схема банальна: приписка невыполненных работ в счет-фактуры.
Ремонт школы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2021
Общество
Под предлогом ремонта школы в Каракалпакстане расхитили бюджетные средства
5 Февраля, 15:11
0
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана (Хищение путем присвоения или растраты)
Ранее стало известно, что за последние два года в стране расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств. К уголовной ответственности привлечено порядка 2,5 тыс человек.
Соответствующие органы пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. Расходы на 1,5 трлн сумов признаны неоправданными и необоснованными.
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