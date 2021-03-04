https://uz.sputniknews.ru/20210304/Pravitelstvo-vydelit-3-mlrd-sumov-na-diagnostiku-bolezney-ptits-16125041.html

Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц

Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц

С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T13:28+0500

2021-03-04T13:28+0500

2021-03-04T13:31+0500

президент

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животноводство

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает пресс-служба Минюста.Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.

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/20191003/ABR-vydelil-Uzbekistanu-150-mln-na-razvitie-zhivotnovodstva-12542463.html

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