Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Pravitelstvo-vydelit-3-mlrd-sumov-na-diagnostiku-bolezney-ptits-16125041.html
Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц
Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T13:28+0500
2021-03-04T13:31+0500
президент
постановление
узбекистан
животноводство
экономика
в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16125041.jpg?46964101614846717
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает пресс-служба Минюста.Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.
/20200929/Tsennye-vidy-shersti-stanut-esche-tsennee-kak-v-Uzbekistane-budut-pooschryat-zhivotnovodstvo-15077195.html
/20191003/ABR-vydelil-Uzbekistanu-150-mln-na-razvitie-zhivotnovodstva-12542463.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
президент, постановление, узбекистан, животноводство, в узбекистане

Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц

13:28 04.03.2021 (обновлено: 13:31 04.03.2021)
65
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПтицеводческое предприятие ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области
Птицеводческое предприятие ООО Равис – птицефабрика Сосновская в Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
Перейти в фотобанк
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает пресс-служба Минюста.
Шоу стригалей в Забайкалье - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2020
Экономика
Ценные виды шерсти станут еще "ценнее": как власти будут поощрять животноводство
29 Сентября 2020, 13:54
0
Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.
С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.
При ввозе субъектами предпринимательства в Узбекистан товаров, согласно соответствующему перечню, срок уплаты начисленного налога на добавленную стоимость продлевается на 180 дней.
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.
Бараны - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2019
Экономика
АБР выделил Узбекистану $150 млн на развитие животноводства
3 Октября 2019, 10:56
0
Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.
До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте