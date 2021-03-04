https://uz.sputniknews.ru/20210304/Pravitelstvo-vydelit-3-mlrd-sumov-na-diagnostiku-bolezney-ptits-16125041.html
Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц
Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T13:28+0500
2021-03-04T13:28+0500
2021-03-04T13:31+0500
президент
постановление
узбекистан
животноводство
экономика
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает пресс-служба Минюста.Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.
/20200929/Tsennye-vidy-shersti-stanut-esche-tsennee-kak-v-Uzbekistane-budut-pooschryat-zhivotnovodstvo-15077195.html
/20191003/ABR-vydelil-Uzbekistanu-150-mln-na-razvitie-zhivotnovodstva-12542463.html
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президент, постановление, узбекистан, животноводство, в узбекистане
Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц
13:28 04.03.2021 (обновлено: 13:31 04.03.2021)
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает
пресс-служба Минюста.
Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.
С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.
При ввозе субъектами предпринимательства в Узбекистан товаров, согласно соответствующему перечню, срок уплаты начисленного налога на добавленную стоимость продлевается на 180 дней.
С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.
Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.
До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.