https://uz.sputniknews.ru/20210305/Uzbekkino-priglashaet-zhenschin-na-pokazy-filmov-16141952.html

"Узбеккино" приглашает женщин на показы фильмов

"Узбеккино" приглашает женщин на показы фильмов

Для представительниц "прекрасной половины" фильм "Сумбул" будет показан бесплатно в кинотеатрах 7, 8, 9 марта. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-05T18:55+0500

2021-03-05T18:55+0500

2021-03-06T18:52+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В "Узбеккино" решили поздравить женщин республики с международным праздником 8 марта и пригласить их на показы, выставки и телевизионные премьеры.Для представительниц "прекрасной половины" этот фильм будет показан бесплатно в кинотеатрах 7, 8, 9 марта.А 8 марта на телеканалах страны состоится национальная телевизионная премьера фильма "Бесцветные сны", снятого режиссером Аюбом Шахобиддиновым. Картина принимала участие в ряде престижных международных кинофестивалей, а на том, который проходил Бангладеше, стала победительницей в номинации "Лучший сценарий".Также, в дни праздника состоится телепоказ более 10 лент, снятых по заказу Национального агентства "Узбеккино" за последние 10 лет. Среди них художественные фильмы "Паризод", "Поздняя жизнь", "Сестра", "Сарвкомат Дилбарим", "Горячий хлеб", "Саид и Саида", "Тенгиз" и документальные картины такие, как "Оксана Чусовитина", "Лола Муродова".Стал известен кандидат на премию "Оскар" от Узбекистана — трейлер >>В марте состоится первый телевизионный показ фильма, раритетные негативы которого возвращены из Российского Государственного кинофонда, а с 5-го по 11-е марта во Дворце творчества молодежи при сотрудничестве с НА откроется выставка, посвященная женщинам под названием "Гимн женщине" узбекского художника, академика, заслуженного артиста Узбекистана, кинохудожника Бахтиера Назарова.

/20201208/Film-Dve-tysyachi-pesen-Faridy-voshel-v-short-list-premii-Zolotoy-globus-15555432.html

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